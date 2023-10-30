منتخب الهوكي يهزم غانا ويواصل صدارته للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

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وتضم قائمة منتخبنا الوطني 18 لاعبًا وهم: “محمد جمال، محمود حسين، كريم عاطف، مصطفى منصور، مصطفى اليماني، محمود ممدوح، سعيد كمال، مصطفى رجب، أشرف سعيد، عمرو سيد، أحمد عبد الحكيم، أحمد جمال، أحمد الجنايني، محمد نصر، حسام جبران، حسام رجب، زياد عادل، محمد أحمد علي”.

ويتأهل من أفريقيا منتخب وحيد إلى الألعاب الأولمبية، حيث يعد منتخب جنوب أفريقيا مستضيف البطولة أقوى المنافسين لمنتخب الفراعنة للحصول على بطاقة التأهل للأولمبياد.

منتخب الهوكى يفوز على غانا فى البطولة الأفريقيةفاز منتخب مصر لرجال الهوكى على نظيره غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. اقرأ أكثر ⮕

فوز منتخب رجال الهوكى على كينيا 2 /0 فى انطلاق بطولة أفريقيافاز منتخب مصر لرجال الهوكى على نظيره كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. اقرأ أكثر ⮕

منتخب الهوكى فى مواجهة غانا فى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيايخوض منتخب مصر لرجال الهوكى مباراة قوية أمام غانا فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأثنين، فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

منتخب الهوكى يواجه كينيا فى انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياديخوض منتخب مصر لرجال الهوكى مباراة قوية أمام كينيا فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، فى أولى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

الكويت تستضيف معسكر منتخب فلسطين لمواجهة أستراليا بتصفيات كأس آسياأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم استضافة معسكر منتخب فلسطين مع منتخب أستراليا المقررة في 21 نوفمبر المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي فى التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027. اقرأ أكثر ⮕

مظاهرات حاشدة فى باريس تضامنا مع الشعب الفلسطينى رغم الحظر الأمنى.. فيديوتجمع آلاف من الفرنسيين بساحة 'شاتليه' بالعاصمة باريس، فى مظاهرات حاشدة بالرغم من حظرها بأمر من قائد شرطة باريس، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى اقرأ أكثر ⮕