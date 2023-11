منتخب اليد يتوجه لألمانيا لخوض وديتين أمام الماكينات استعدادا لأفريقيا

وتضم قائمة اللاعبين كلا من كريم هنداوى (الصفا السعودي) ومحمد على (لوجرونيو الإسباني) ومحمد عصام الطيار (بالينجين الألماني) وأحمد هشام سيسا (الأهلي) ومازن رضا (الزمالك) وعلى زين (دينامو بوخارست الروماني) وعمر الفولى (العربى القطري) ومحمد مجدى (الأهلي) وأحمد خيرى (الأهلي) ويحيى الدرع (فيزبريم المجري) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)و محمد سند (نيم الفرنسي)و أكرم يسرى (الزمالك) وإبراهيم المصرى (الأهلي) وخالد وليد (الزمالك) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي).

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وطلب مسئولو الاتحاد المصرى لكرة اليد من الاتحاد الأفريقى تأجيل انطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام 19 يناير المقبل بدلا من 18 بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.

