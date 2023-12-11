منتخب المغرب يفوز بجائزة الأفضل في القارة السمراء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز منتخب المغرب بجائزة الأفضل في القارة السمراء، وذلك خلال للأفضل فى 2023، في حفل كبير بمدينة مراكش المغربية، وجاء تتويج المغرب على حساب منتخب السنغال بطل أمم أفريقيا 2021 ومنتخب جامبيا الصاعد بقوة فى القارة السمراء.حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2023 يذاع على قناة اون تايم سبورتس، كما يبث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحفل عبر موقع "يوتيوب"





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