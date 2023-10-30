منتخب الهوكى يفوز على غانا فى البطولة الأفريقية

على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 أمس الأحد فى أولى مواجهاته بالبطولة.وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

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منتخب الهوكى فى مواجهة غانا فى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيايخوض منتخب مصر لرجال الهوكى مباراة قوية أمام غانا فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأثنين، فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

فوز منتخب رجال الهوكى على كينيا 2 /0 فى انطلاق بطولة أفريقيافاز منتخب مصر لرجال الهوكى على نظيره كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. اقرأ أكثر ⮕

منتخب الهوكى يواجه كينيا فى انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياديخوض منتخب مصر لرجال الهوكى مباراة قوية أمام كينيا فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، فى أولى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

الكاراتيه ينافس على ذهبية وبرونزية فى بطولة العالم بالمجريخوض اليوم منتخب الكاراتيه رجال منافسات نهائى بطولة العالم التى تقام بالمجر ، فى فرق الكوميتيه ، حيث ينافس المنتخب على الميدالية الذهبية فى البطولة ، وبالتالى ضمن المنتخب ميدالية ببطولة العالم . اقرأ أكثر ⮕

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الدوري السعودي.. الاتفاق يفوز على الوحدة في الدقائق الأخيرةالدوري السعودي الاتفاق يفوز على الوحدة في الدقائق الأخيرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕