منتخب مصر لكرة اليد يحقق الثلاثي المذهل في عام 2024

في مختلف الأعمار، سواء رجال أو شباب أو ناشئين ملحمة بكل ما تحمله الكلمة خلال عام 2024، بعد السيطرة التامة على كافة

وفي شهر أبريل من عام 2024، تمكن منتخب مصر للشباب من التتويج بلقب دورة الألعاب الإفريقية رغم خوض جميع المنتخبات المشاركة البطولة بالفريق الأول، وكان مجلس إدارة اتحاد اليد اتخذ قرارا بخوض دورة الألعاب الأفريقية بفريق لشباب لاكتساب الخبرات اللازمة وتكوين فريق قوي يكون قادرا على المنافسة بكافة البطولات القارية والعالمية.

وأخيرا تمكن منتخب الناشئين من مواصلة تعملق كرة اليد المصرية بالفوز بلقب الأمم الأفريقية التي أقيمت في تونس خلال شهر سبتمبر الجاري أيضا. ولا يغفل دعم الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى الذي منح مصر حق التنظيم وساهم بدعم كبير في إنجاح البطولة.

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