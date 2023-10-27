منة فضالي للإحتلال الإسرائيلي: 'خافوا من مصر'

على توجية رسالة تحذير بعد حادثة سقوط صاروخ علي مبنى إسعاف وسكن لمستشفى بحادث طابا صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية موفع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت منة فضالي صورة لعلم مصر وعلقت عليها قائلة:"اوعى تنسى نفسك دي مصر، مصر أم الدنيا مصر المحروسة، ومحروسة طول عمرها، خافوا من مصر، الجيش والشعب أيد واحدة". وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أفادت بأن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن اصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة .. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .أول تعليق من إلهام شاهين بعد حادث طاباحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى headtopics.com

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