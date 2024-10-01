مناطق محمية طبيعية متنوعة في مصر

. تشمل المحافظة عدة محميات طبيعية ذات أهمية كبيرة، حيث تقدم تنوعًا هائلًا من الأنظمة البيئية والمناظر الطبيعية، وأبرز هذه المحميات هى محمية رأس محمد، محمية نبق، محمية أبو جالوم، محمية سانت كاترين، ومحمية طابا.تعد محمية رأس محمد، التى تمتد على مساحة 850 كيلومتر مربع، من أقدم المحميات الطبيعية فى مصر، حيث أعلنت محمية طبيعية فى عام 1983 وصُنفت كموقع تراث عالمي.
الرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. أكد تقديره لدورهم فى تعزيز منظومة العدالة والتقاضي والتزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية.. ويشدد: لا أحد فوق القانون إسرائيل تحرق أشجار الأرز.. الاحتلال يجتاح الجنوب اللبنانى فى عملية عسكرية برية.. وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق صواريخ على مقر الاستخبارات العسكرية والموساد.. تل أبيب تطلب إخلاء 23 قرية لبنانية بشكل عاجلرئيس الوزراء: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات.. اقتصاد مصر حقق متوسط نمو 4.3% خلال 4 سنوات.. اتخذنا إجراءات مكنت اقتصاد مصر من مواجهة الأزمات..
محميات طبيعية، رأس محمد، سانت كاترين، نبق، أبو جال
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