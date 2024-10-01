مناطق محمية طبيعية متنوعة في مصر

. تشمل المحافظة عدة محميات طبيعية ذات أهمية كبيرة، حيث تقدم تنوعًا هائلًا من الأنظمة البيئية والمناظر الطبيعية، وأبرز هذه المحميات هى محمية رأس محمد، محمية نبق، محمية أبو جالوم، محمية سانت كاترين، ومحمية طابا.تعد محمية رأس محمد، التى تمتد على مساحة 850 كيلومتر مربع، من أقدم المحميات الطبيعية فى مصر، حيث أعلنت محمية طبيعية فى عام 1983 وصُنفت كموقع تراث عالمي.

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محميات طبيعية، رأس محمد، سانت كاترين، نبق، أبو جال

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