ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجز

وأضاف ممثل الأردن خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة مشروع القرار العربي يدعو إلى هدنة إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والدعم إلى قطاع غزة.

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مخاطر أمنية وخسائر اقتصادية.. الاجتياح البري لغزة يعجل بنهاية إسرائيل.. تستنزف أضعاف المليارات خسرتها فى20 يوما.. الأمريكيون نصحوا جيش الاحتلال بتأجيله لمنع تأجيج التوترات بالمنطقة.. والحكومات الأوروبية تضغطمخاطر أمنية وخسائر اقتصادية كبري فى انتظار إسرائيل حال ما قامت بعملية اجتياح بري لقطاع غزة، فى خضم حرب ضروس يشنها الاحتلال على القطاع منذ 20 يومًا اقرأ أكثر ⮕

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تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕