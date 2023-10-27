ممثل الأردن بالأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين بفلسطين

وتابع ممثل الأردن، أن مشروع القرار العربي يدعو إلي هدنة إنسانية وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات والدعم إلي قطاع غزة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل.

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الأردن أمام الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين بفلسطينقال ممثل الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في غزة ويتعمد قتل المدنيين وبينهم نس اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعًا بشريةمندوبة أمريكا بالأمم المتحدة حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروع ا بشرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعًا بشريةمندوبة أمريكا بالأمم المتحدة حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروع ا بشرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة : ندعو لوقف استهداف المدنيين في غزة ..فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕