ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب اليوم العالمي للتوعية المجتمعية تحت عنوان: " التدخين وأضراره على صحة الإنسان و التغيرات المناخية "،بالتزامن مع الاحتفال ب يوم القلب العالمي ، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

أقيمت الفاعلية بمركز الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي "النادي الاجتماعي". أشرف على تنظيم الفعالية الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. تناولت الفعالية عدة محاور، حيث بدأت الدكتورة جميلة نصر بالحديث عن مخاطر التدخين، موضحة أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض القلبية والأوعية الدموية، بل ويعد السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم. كما استعرضت طرق الوقاية من التدخين ووسائل الإقلاع عنه، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على صحة القلب.

التدخين التغيرات المناخية صحة الإنسان يوم القلب العالمي جامعة الإسماعيلية

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