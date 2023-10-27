ممثل الأردن بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل

وأضاف ممثل الأردن خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة، أن إسرائيل مسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال، وما سيحدث مستقبلا في حال الاجتياح البري لغزة.وأضاف ممثل الأردن، أن "إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب...

ومشروع القرار العربي يدعو إلى هدنة إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والدعم إلى قطاع غزة".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

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الجمعية العامة للأمم المتحدة: المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتينالجمعية العامة للأمم المتحدة المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية: 84 شاحنة مساعدات دخلت غزة حتى الآنمعبر رفح هو السبيل الوحيد حتى الآن لإدخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي: حل الدولتين هو المخرج الوحيد للأزمة الفلسطينيةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من مِتَه فريدريكسن، رئيس وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي: التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو المخرج الوحيد للوضع المتأزمتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من "مِتَه فريدريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الرئاسة: حل الدولتين هو المسار الوحيد لسلام مستدامأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي سيؤدي لمسار سلام مستدام بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تحملت وبقيت وحدها لسنوات طويلة لأجل السلام، والجميع الآن أدرك أهمية السلام ودوره في تنمية الشعوب، ومصر تتحدث من خلال تراكم ورصيد تاريخيّ في الشكل ومضمون. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الرئاسة: حل الدولتين هو المسار الوحيد لسلام مستدام بالمنطقةعلى تطورات القضية الفلسطينية، قائلمستدام بالمنطقة اقرأ أكثر ⮕