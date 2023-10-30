مليار شيكل يوميا.. الاجتياح البرى يكبد إسرائيل خسائر هائلة.. فيديو

خسائر فادحة فى انتظار جيش الاحتلال الإسرائيلى من عمليات الاجتياح البرى لقطاع غزة، ووفق التقارير الأمريكية فإن أحد أبرز مخاطر الاجتياح هو سقوط المزيد من الضحايا المدنيين ومخاوف داخلية بشأن الأسرى الإسرائيليين فى غزة.

وسيضطر جيش الاحتلال إلى خوض حرب مزدوجة فوق الأرض وتشمل معارك الشوارع وتحت الأرض تتمثل فى معارك الأنفاق، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جيش الاحتلال سيواجه معركة صعبة فى قطاع غزة المكتظ بالسكان الذين يرفضون الاستجابة لأوامر إسرائيلية بالنزوح من شمال القطاع إلى جنوبه.

وبشأن الخسائر الاقتصادية تتكلف إسرائيل يوميا فى حربها مليار شيكل (246 مليون دولار)، بحسب وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش. وقال سموتريتش فى مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلى أن ميزانية عام 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب الحرب على غزة مشيرا إلى أنه سيجرى تعديلها. headtopics.com

وخفضت "ستاندرد آند بورز" للتوقعات الخاصة بإسرائيل من "مستقرة" إلى "سلبية"، وقال الوزير أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذى دخل حالة شلل جزئى بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة.

فيما وصلت قيمة الدولار ما يزيد على 5 شيكلات إسرائيلى بالإضافة إلى هروب 60% من الاستثمارات الأجنبية المهمة من إسرائيل.بايدن يصدر أمرا تنفيذيا شاملا للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وإدارة مخاطرهالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونز headtopics.com

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