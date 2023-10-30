ملك الأردن يدعو العالم إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم لـ أونروا

استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" فيليب لازاريني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ودعا الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم"الأونروا" في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها، خصوصا بقطاع غزة. وجدد الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

وأكد أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.

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