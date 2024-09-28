خبر زواج ها الذي انتشر مؤخرًا عقب نشرها صورًا ب فستان زفاف على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وقالت ملك قورة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "لو اتجوزت أكيد كنت هقول وأعلن الخبر والصور التي نشرتها هي جلسة تصوير خاصة بإحدي المجلات المتخصصة في تجهيزات الزفاف".

وشاركت ملك قورة مؤخراً، في فيلم "جوازة توكسيك" وجسدت خلاله شخصية فتاة والدتها الفنانة هيدى كرم والدها الفنان تامر هجرس وتبحث عن عريس، وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور وذلك فى إطار كوميدي. فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثانى بين ملك قورة وليلى علوى بعد مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2014 وشارك فى بطولته جميل راتب، سهر الصايغ، سميرة عبد العزيز، طارق الابيارى، هانى عادل، سمير العصفورى، حنان يوسف وتأليف علاء حسن وإخراج خالد الحجر. وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجىالحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

ملك قورة زواج جلسة تصوير انستجرام فستان زفاف

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

ملكة قورة: الصور بفستان الزفاف جلسة تصوير فقطفاجأت ملك قورة جمهورها بنشر صور لها بفستان الزفاف على حسابها الشخصى بموقع 'انستجرام'، وانهالت تعليقات المتابعين لها بالتهنئة وتقديم المباركات رغم عدم توضيح ملك قورة حقيقة الأمر. وقالت ملك قورة في تصريح خاص لـ'اليوم السابع': 'لو اتجوزت أكيد كنت هقول وأعلن الخبر والصور التي نشرتها هي جلسة تصوير خاصة بإحدى المجلات المتخصصة في تجهيزات الزفاف'.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

نادين نجيم تدافع عن نفسها: معقولة أنا طفلة ومافهمتش الإيحاءات.. اعرف القصةظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في جلسة تصوير جديدة، حيث كانت جلسة التصوير داخل حوض استحمام من اللون البينك، وظهرت نادين بشكل مميز خلال جلسة التصوير

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

ملك قورة بفستان زفاف تعلن تقبلها للزواج والارتباط.. والجمهور يعلق (صور)أثارت الفنانة الشابة ملك قورة حالة من الجدل حول أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، وعلقت على الصور بكلمات تثير حيرتهم أكثر.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

عقب شائعة زواجها .. رضوى الشربيني تطل بالأبيضشاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور جديدة طلت من خلالهم بفستان أبيض جذاب، لاقى رواجًا كبيرًا بين جمهورها على السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها روتانا بـ نيو لوك جرئ (صور)خضعت النجمة غادة عبدالرازق جلسة تصوير جديدة لتستعرض قوامها الرشيق خلال احتفالها بعيد ميلاد نجلتها روتانا والتي تنتمي لصاحبات برج العذراء.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وصلة هزار وبوس الشعار.. شاهد ماذا دار بين شيكابالا وناصر ماهر قبل سوبر القرنكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف' تفاصيل جلسة تصوير لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في السعوية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »