ملخص أخبار الأهلي اليوم.. مران أول في بريتوريا ومفاضلة بين الشحات وسليم وموقف محامي السعيد

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض"الفجر الرياضي"أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عقب رحلة طيران استغرقت 10 ساعات.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأول، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي. ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مباراة الذهاب أمام نظيره فريق صن داونز في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.يفاضل المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، بين الثنائي حسين الشحات واللاعب المغربي رضا سليم، وذلك من أجل دعم الجبهة اليسرى الهجومية أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

ويسعى السويسري مارسيل كولر في العودة بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب أمام فريق صنداونز، وذلك قبل مباراة العودة في القاهرة الاربعاء القادم، في إطار مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.أكد هاني زهران محامي اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، في تصريحات عبر قناة"الشمس" الفضائية، قائلا:"سيتم تصعيد أزمة اللاعب عبد الله السعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في حالة عدم تنفيذ الأهلي لحكم المحكمة الرياضية". headtopics.com

وأوضح زهران:"اللاعب حصل من المحكمة الرياضية بحكم لصالحه، وذلك بشأن الحجز على أرصدته من النادي الأهلي على مدار العامين ونصف الماضيين". وأضاف:"جميع الأطراف حصلت على نتيجة حكم المحكمة الرياضية، ومن الممكن طعن الأهلي على هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية".

واختتم:"اللاعب لم يجلس مع مسؤولين من النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب لم يتواصل معهم منذ بداية المشكلة".كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. headtopics.com

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