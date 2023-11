ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يخرج من الدوري الأفريقي وآرسنال يودع كأس الرابطة الإنجليزية ومواجهات نارية في ربع النهائي

ونقدم لكم هنا"ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، بعد تعادله أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وانتهت مباراة الأهلي ضد صن داونز، بالتعادل السلبي دون أهداف في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليخسر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون رد. نجج الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه أمام نظيره فريق أرسنال بثلاثة أهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري.

أسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عن مواجهات نارية يترقبها عدد كبير من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة. قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري استبعاد مروان حمدي نجم الفريق البورسعيدي بعد أزمته مع جماهير القلعة الخضراء من التشكيل الاساسي لمباراة بنك الأهلي بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد توديع الأهلي لـ الدوري الإفريقي

ELBALADOFFICIAL: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهاتُقام اليوم الأربعاء، الموافق 1-11-2023، العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات الكبرى، والتي يأتي أبرزها مباريات الدوري الإفريقي بالإضافة إلى مواجهة ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.

ELBALADOFFICIAL: ليفربول يتأهل لـ ربع نهائي كأس الرابطة المحترفة بمشاركة محمد صلاحفاز فريق ليفربول بنتيجة 2-1 على مضيفه بورنموث، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ليتأهل إلى دور ربع النهائي

ELBALADOFFICIAL: وست هام وتشيلسي يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الرابطة.. وخروج أرسنالبلغ وست هام دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هذف، ، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الرابع.

BALADTV: موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونزتترقب جماهير الأهلي موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

YOUM7: مدرب صن داونز: الأهلى منافس قوى ونحترمه.. وأتمنى تحكيمًا جيدًا الليلةكشف فريق صن داونز الجنوب أفريقى، عن تفاصيل المران الأخيرة لبرازيل أوروبا قبل موقعة الأهلى المرتقبة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة الدورى الأفريقى.

MASRAWY: الأهلي يودع دوري السوبر الأفريقي على يد صنداونز من استاد القاهرةالأهلي يودع دوري السوبر الأفريقي على يد صنداونز من استاد القاهرة | مصراوى

