ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يخرج من الدوري الأفريقي وآرسنال يودع كأس الرابطة الإنجليزية ومواجهات نارية في ربع النهائي

ونقدم لكم هنا"ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، بعد تعادله أمام صن داونز الجنوب إفريقي.
وانتهت مباراة الأهلي ضد صن داونز، بالتعادل السلبي دون أهداف في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليخسر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون رد. نجج الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه أمام نظيره فريق أرسنال بثلاثة أهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري.
أسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عن مواجهات نارية يترقبها عدد كبير من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة. قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري استبعاد مروان حمدي نجم الفريق البورسعيدي بعد أزمته مع جماهير القلعة الخضراء من التشكيل الاساسي لمباراة بنك الأهلي بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد توديع الأهلي لـ الدوري الإفريقي
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕