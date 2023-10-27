ملخص أهداف مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم الجمعة 27-10-2023 في الدوري الإنجليزي

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتح التسجيل لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير اللاعب جويل وارد في الدقيقة 53 من الشوط الثاني بالخطأ في مرماه، ثم أضاف هيونج مين سون هدف السبيرز الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يسجل جوردان أيو هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام عند النقطة 26، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل..

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