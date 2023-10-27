ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد الأهلي فى الدوري السعودي

السعودى على نظيره أهلى جدة، بنتيجة 2-1، في كلاسيكو السعودية الذى أقيم بينهما مساء الجمعة، على ملعب "الملك فهد الدولي"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023 – 2024.أحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الأول فى شباك نظيره أهلى جدة، بعد مرور 45 ثانية فقط من إنطلاق المباراة.

وأضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثانى لصالح الهلال فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، ثم أحرز ماكسيمين الهدف الوحيد للأهلى فى الدقيقة 58، قبل أن يعود ويحرز روجير إيبانيز الهدف الثالث للزعيم بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 84.

بهذه النتيجة يأتي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط، عن الأهلي صاحب المركز الخامس، برصيد 22 نقطة. ودخل فريق المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مواجهة الأهلي، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الساحق، بسداسية نظيفة، على نظيره فريق مومباي الهندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين الماضي. headtopics.com

وكان فريق الزعيم، قد حقق فوزا صعبا، على نظيره فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بهدف نظيف، في الجولة الماضية، كما حقق فريق الراقي، فوزا ثمينا، على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، انتهت بفوز الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في 18 مارس 2022، وهبط بعدها الأهلى للعب في دوري الدرجة الثانية. والتقى فريقا الهلال والأهلي، على مستوي الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

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