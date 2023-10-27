ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هزيمة للقدم وفوز في السلة وابتعاد صفقة الأهلي من القلعة البيضاء

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض"الفجر الرياضي"أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.وقع فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام فريق إنبي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب، وانتهت بفوز الفريق البترولي بثنائية مقابل هدف.

وعلم الفجر الرياضي من مصدر داخل فريق مودرن فيوتشر، بأن اللاعب يريد الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.تمكن فريق كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بدوري المرتبط.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 63 - 48، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة المقاولون العرب.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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