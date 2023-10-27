ملثمان شوها 3 شقيقات بماء النار.. كواليس حادث بشع هز منشأة القناطر

كتب - محمد شعبان: 3 فتيات في مقتبل العمر، أفنى والدهن حياته لتربيتهن منذ نعومة أظافرهن مرورًا بمراحل التعليم وصولا إلى تخرجهن والانضمام إلى الجيش الأبيض "التمريض" لكن يد الغدر طالتهن في حادث بشع بات حديث أهالي قرية الحاجر مركز منشأة القناطر بالجيزة. منذ يومين غادرت 3 شقيقات -يعملن في مهنة التمريض- منزلهن بنجع العرب قاصدين وجهتهن لكن دراجة نارية تقل ملثمان كانت تحيك لهن سيناريو صادمًا.

حالتا إصابة بتشوهات بفروة الرأس والجزء العلوي لكن الأخت الكبرى حالتها خطرة إذ طالت الحروق الجزء السفلي من جسدها ليصف ابن عمها حالتها: "فقدت كل شئ في ريعان شبابها في حادثة هي الأولى من نوعها" حسب قوله مفجرًا مفاجأة بأن المتهم الرئيس أسعفته الشقيقة الكبرى في وقت سابق.

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أمريكا .. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار إلى 22 شخصا وبيان عاجل من البيت الأبيضأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حادث إطلاق النار الجماعي بولاية مين الأمريكية، أسفر حتى الآن عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من خمسين آخرين. اقرأ أكثر ⮕

اقبال على قوافل «أنت الحياة» ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبيةشهدت قوافل مبادرة انت الحياة ضمن أنشطة حياة كريمة بشبين القناطر والتي تستضيفها قرية نوي بشبين القناطر اقبال كبير على القوافل التي انطلقت أمس ومستمرة الي غدا اقرأ أكثر ⮕

وفا: حكومة الاحتلال تصوّت على قرار يتيح تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيينسيتمّ تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ اقرأ أكثر ⮕

خناقة بين جمال علام وبيريرا في اتحاد الكرةكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90 ، كواليس ما دار داخل الاتحاد المصري اقرأ أكثر ⮕

خروج جميع مصابي حادث طابا من المستشفى بعد علاجهمخرج جميع المصابين الستة في حادث طابا من المستشفى بعد علاجهم، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات حادث طابا. اقرأ أكثر ⮕

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المنشآت الطبية بشبين القناطرتفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من المنشآت الطبية بمدينة شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة والتي يجري إقامتها ضمن تحسين الخدمات الصحية اقرأ أكثر ⮕