ملايين الرسائل لإيلون ماسك.. السوشيال ميديا تطالب بإنترنت ستارلينك لغزة

تصدر هشتاج #starlinkforgaza منصات السوشيال ميديا وعلي رأسها منصة X " تويتر سابقا" ، وذلك لمطالبة الملياردير ايلون ماسك مالك منصة X، وشركة الإنترنت الفضائي ستارلينك، بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة خاصة مع ما يعانونه من انقطاع للكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت.بضرورة انقاذ أهالي غزة وتشغيل الإنترنت الفضائي لهم خاصة مع ما يعانونه من ظروف صعبة، مشيرين إلي أنه سبق وأن فعل ذلك في أوكرانيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.

وفي وقت سابق صرح ماسك عن تدشين شبكة إنترنت مجانية في أوكرانيا بواسطة الأقمار الصناعية، وجاءت هذه المبادرة في ظل ما تتعرف له المدن الأوكرانية من هجمات روسية أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية وانقطاع لخدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل.

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