ملابس سوداء وهتافات مدوية ..ملحمة من جماهير الزمالك لدعم فلسطين

المتواجدة باستاد المقاولون العرب لمؤازرة الأبيض أمام إنبي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على الهتاف لفلسطين.وحرصت جماهير الزمالك على حضور المباراة بالزي الأسود تضامنا مع الشعب الفلسطيني.خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق"شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف"روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - مصطفى دويدار.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن سمير و علي فوزي وسيف الخشاب وأحمد يوسف ومحمد حتحوت ومروان داود وأحمد العجوز وأحمد جمال وأحمد نادر حواش.

'اهتفوا لشعب فلسطين'.. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبياهتفوا لشعب فلسطين شوبير ي طالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جماهير الزمالك بالأسود حدادا على شهداء فلسطين (صور)جماهير الزمالك بالأسود حدادا على شهداء فلسطين صور | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شاهد| هتافات قوية من جماهير الزمالك الأن تهز المدرجات دعما للقضية الفلسطينيةننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني فيديو يدعم الأهالي في فلسطين والقضية الفلسطينة، من جانب جماهير الزمالك، حيث ضدر منهم هتافات قوية تهز المدرجات بالتزامن مع بدء مباراة الزمالك وانبي اقرأ أكثر ⮕

بهذه الهتافات جماهير الزمالك تشعل ستاد المقاولون العرب لدعم فلسطينحرصت جماهير القلعة البيضاء المتواجدة حاليا بستاد المقاولون العرب، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إنبي، على دعم الشعب الفلسطيني، في اللقاء الذي يجمع الفريق ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

بقمصان سوداء جمهور الزمالك يهتف فى مباراة إنبى 'بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين'ارتدت مجموعة من جمهور فريق الزمالك، المتواجدة فى استاد المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام إنبى، في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، قمصان سوداء اقرأ أكثر ⮕

جماهير الزمالك تظهر بالقميص الأسود أمام إنبي حدادا على شهداء غزةارتدى جمهور الزمالك تيشرتات سوداء في مباراة فريقهم ضد إنبي اقرأ أكثر ⮕