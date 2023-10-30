أكدت طبيبة وباحثة متخصصة، أن للمكملات الغذائية الحارقة للدهون مخاطر صحية كثيرة محتملة.

وكشفت يلينا بروكوبينكو، اختصاصية الغدد الصماء، في حديث لوكالة "جازيتا رو" الروسية، مخاطر هذه المكملات على الصحة. وأضافت أنها قد تسبب تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب.

مكملات حرق الدهون.. هل تهدد الصحة؟مكملات حرق الدهون هل تهدد الصحة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إعلام عبري: نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما تُحرق حماس تل أبيبإعلام عبري نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما ت حرق حماس تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إعلام عبري: نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما تُحرق حماس تل أبيبإعلام عبري نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما ت حرق حماس تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

كارثة صحية تهدد غزة.. الأوبئة تهدد القطاعأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنه من الوراد انتشار الأوبئة في غزة نتيجة ارتفاع أعداد الشهداء وخروج المستشفيات عن الخدمة وتحلل الجثث في الشوارع دون أن يتم دفنها، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الأطفال والنساء في قصف جيش الاحتلال يصل إلى 70% من أعداد الشهداء. اقرأ أكثر ⮕

خطوات الإبلاغ عن حرق قش الأرز بالدقهلية.. غرامة تصل لمليون جنيهقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن هناك عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها حال مشاهدتهم حريق قش الأرز أو حرق أي مخلفات زراعية الت اقرأ أكثر ⮕

خلى بالك أخطاء فى الدايت هتزود وزنك.. أهمها الريجيم القاسىالكل يحلم بالحصول على الجسم المثالى، ولاشك أن الالتزام بنظام غذائى صحى هو الحل، فالدايت يساعد على التخلص من الوزن الزائد وكذلك الدهون الموضعية فى الجسم، اقرأ أكثر ⮕