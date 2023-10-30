مكافحة الإدمان : برامج توعوية لقاطني المناطق بديلة العشوائيات بمخاطر المخدرات

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس إدارة الصندوق في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ، تحت عنوان"الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية في ضوء رؤية مصر 2030" بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ،وبمشاركة...

كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق 200 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار العام الماضي شارك فيها 1500 أسرة بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة ، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات"الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة"أنت أقوى من المخدرات"بمشاركة 40 فريق من شباب المناطق المطورة بجانب افتتاح 6 عيادات تابعة للخط...

ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية العلوم جامعة جنوب الواديندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية العلوم، جامعة جنوب الوادي.ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية العلوم، جامعة جنوب الوادي.ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية العلوم، جامعة جنوب الوادي. اقرأ أكثر ⮕

التضامن: برامج توعوية لحماية الشباب من المخدرات بالمناطق بديلة العشوائياتشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس إدارة الصندوق فى المؤتمر السنوى الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية.. اقرأ أكثر ⮕

ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية التربية النوعية بجنوب الواديفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي. اقرأ أكثر ⮕

55 مليون.. تفاصيل أضخم قضية غسيل أموال من تجارة المخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اقرأ أكثر ⮕

ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ اقرأ أكثر ⮕

ضربة موجعة .. الداخلية تضبط مافيا غسيل الأموال فى مصرتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص وإحدى السيدات. اقرأ أكثر ⮕