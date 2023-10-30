مكادي يتقدم على we.. والبترول على شبين.. المقاصة يتعادل مع النجوم

وفي إطار مباريات نفس الجولة، تقدم بترول أسيوط على جمهورية شبين بهدف دون مقابل عن طريق مصطفي صدفه، كما تعادل مصر المقاصة مع النجوم بهدف لمثله.

وانطلقت مباريات الجولة السادسة بالأمس بمباراة أسوان وغزل المحلة وانتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين في المباراة الأولي لهشام زكريا كمديرا فنيا لأبناء الجنوب.

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