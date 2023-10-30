مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم، قراراً رقم (149) لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع"إن وجدت" والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.

وألزم القرار، المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

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