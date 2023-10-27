مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

مقطع فيديو لصرخة طفلة فقدت كل أفراد عائلتها ينفطر له القلوب ..شاهد مقطع فيديو طريف لسائحة تعرضت للسرقة يثير الجدل ..شاهد https://www.instagram.com/reel/Cy5hZT9M_8g/?igshid=ZjEwZGNuaHlrNnJq&fbclid=IwAR00-96NMrsye9m43-F6G7JwZPc4RRUBaEAPGxT7dOyZFwSrty2HTZ3GW2gوقد ظهرت الطفلة في مقطع الفيديو وهي تبكي بعد وفاة والدتها وتترجاها ألا تتركها

وقد ظهر مقطع الفيديو بعد سلسلة الهجمات الضخمة على مناطق قطاع غزة و انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.ووذلك بعد مهاجمة الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق في غزة وحي الزيتون وحي شرق جباليا والشجاعية وبيت لاهيا بشمال قطاع غزة وديرالبلح وذلك جنوب القطاع.

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