مقرب من بوتين.. اتهام ملياردير روسي بالاحتيال الضريبي في فرنسا

ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.ووفق الاتحاد الأوروبي، فإن مصرف ألفا بنك الذي يمتلك كوزميتشيف حصة كبيرة فيه، هو أحد أكبر دافعي الضرائب لروسيا، ورجل الأعمال نفسه من بين “أكثر الشخصيات نفوذا في روسيا” وعلى صلة وثيقة ببوتين.

صادرت السلطات في آذار/مارس 2022 يختين تتجاوز قيمتهما خمسة ملايين يورو يملكهما كوزميتشيف، بموجب العقوبات الأوروبية التي فرضت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قال مصدر لوكالة فرانس برس آنذاك. والملياردير الروسي الذي يقول إن لديه روابط عائلية في فرنسا، أطلق نداء لرفع العقوبات الأوروبية عنه، بحسب مصدر قريب من الملف.

