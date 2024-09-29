مقتل طفل عمرها 12 عاماً نتيجة اعتداء بسلاح أبيض ببولاق الدكرور

، لقيت مصرعها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن الطفلة ووالديها تعرضوا لاعتداء على يد آخرين، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتلها، وإصابة والديها، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن خلافا بين المجني عليهم والمتهمين، دفعت الجناة للاعتداء عليهم بسلاح أبيض، لتفقد الفتاة حياتها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، بينما أصيب والديها.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 سنة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين والدي الطفلة، وبين شقيقين، بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة تعرضت الطفلة لاعتداء بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتلها، كما أصيب والديها.وزارة التموين: غدا انتهاء عروض الأوكازيون الصيفي 2024أهداف السبت..
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