مقتل ضابط وإصابة جنديين إسرائيليين فى انقلاب دبابة

أعلن الجيش الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين، مقتل ضابط فى قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة فى الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، مئات الأمتار فى قطاع غزة المنكوب والذى يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوى وبرى وبحرى اشتد فى الأيام الأخيرة.
وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات المُعززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مُفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله. ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها.الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..
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