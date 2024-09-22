مقتل شخص بسبب خلاف جيرة في قرية الضبعية غرب الأقصر

لقي شخص في العقد الخامس من العمرمصرعه ،في قرية الضبعية غرب مدينة ال أقصر ، و بعدما تلقى ضربة على رأسه بواسطة"شومة" أودت بحياته في الحال بسبب خلافات الجيرة.وتلقت مديرية أمن ال أقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الضبعية غرب مدينة ال أقصر ، بنشوب خلافات جيرة بين شخص في العقد الخامس من العمر، ما أدى لإصابته بضربة مباشرة على الرأس بواسطة شومة خشبية.

ونقل مرفق إسعاف الأقصر جثمان المتوفى إلي مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين الانتهاء من التحقيقات، والتصريح لذويه باستلام الجثمان والدفن.

مقتل خلافات جيرة أقصر ضربة بالشومة شرطة

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