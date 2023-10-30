مقتل مبيض محارة بطلق ناري على يد عامل في المنيرة

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةرئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجد بمديري أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة مبيض محارة أسفل عقار بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ. وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل، بسبب خلافات بينه والمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط عامل أنهي حياة مبيض محارة بطلق ناري في المنيرة الغربيةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

'شوهت سمعتي في البلد فموتها مسمومة'.. قصة مقتل ربة منزل على يد سلفتها بالمنياشوهت سمعتي في البلد فموتها مسمومة قصة مقتل ربة منزل على يد سلفتها بالمنيا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'شوهت سمعتي في البلد فموتها مسمومة'.. قصة مقتل ربة منزل على يد سلفتها بالمنياشوهت سمعتي في البلد فموتها مسمومة قصة مقتل ربة منزل على يد سلفتها بالمنيا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد شخص في الهرممقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد شخص في الهرم اقرأ أكثر ⮕

جريمة تجار لحوم في سوهاج لسبب مثيرأصيب جزار في بداية الثلاثينات من العُمر، بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر على يدي جزار آخر؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة سوهاج اقرأ أكثر ⮕

لخلافات سابقة.. مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمنيبقتل شاب بطلق ناري في الصدر إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، بسبب خلافات بينهما، بشارع السوق بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة. اقرأ أكثر ⮕