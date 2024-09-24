مقاومة العراق تهاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب غور الأردن

وكالاتأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف إسرائيل ي قرب غور الأردن بمسيّرة وتل أبيب تفرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيّرة بحسب روسيا اليوم.

وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في منطقة عربة عند الحدود الفلسطينية الأردنية خشية تسلل طائرات مسيّرة.كما ذكرت بأن الطائرة المسيرة استهدفت قاعدة"رامون" العسكرية، وفشلت الدفاعات الإسرائيلية بالتصدي لها. وتعد قاعدة رامون الجوية إحدى أكبر وأهم القواعد الجوية الإسرائيلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتبعد عن شبه جزيرة سيناء المصرية ما يقارب 30 كلم، ويطلق على قاعدة رامون بالعبرية “كناف 25″، أي جناح 25، وهو الجناح الذي يحتوي على أقوى الأسراب المقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، ومنها تنطلق الطائرات الإسرائيلية لاستهداف قطاع غزة

مقاومة عراقية إسرائيل غور الأردن قاعدة رامون طائرة مسيرة

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