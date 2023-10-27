مقاطع ترصد وقوع اعتداءات على فتيات وشباب بعد حفلة في مصر.. ماذا حدث؟

على مدار الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا منصة “إكس” مقاطع فيديو، قال ناشروها إنها للقطات أعقبت “حفلة Sync” التي أقيمت الخميس فيوبحسب “القاهرة 24″، كشفت التحريات الأولية، في واقعة حفلة المنصورية أو حفلة sync أن الحفلة لم يُخطر بها أمنيًا، وتم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة الهرج والمرج في نهاية حفلة المنصورية، “كما سبق ذلك تناول الخمور داخل الحفلة وتعاطي المخدرات”.

وحول حفلة المنصورية، أضافت التحريات – بحسب موقع “القاهرة 24” -، أن: “هناك عدة فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخص حفلة المنصورية، وتم الترويج لها أنها من أحداث الأمس، علاوة على ارتكاب بعض الأفعال المخلة بالآداب العامة داخل حفلة المنصورية”.ورصدت المقاطع صرخات لفتيات تم الاعتداء عليهن – بحسب نشطاء مواقع التواصل -، كما تم الاعتداء بالضرب على الشباب، وفقد البعض.

ووفقًا لحساب باسم “زيوس” فإنه: ” بعد انتهاء حفلة Sync في المنصورية من تنظيم شركة Pulse، وأثناء خروج الحاضرون تم الاعتداء عليهم من قبل (البدو)”. فيما أكد آخر: “المنطقة (مقطوعة) ولا يُوجد بها أحد”. وأكد حساب بعنوان “Mango Mehoo”: “حد سمع عن المهزلة اللي حصلت في حفلة Sync في زايد؟، قتل واغتصاب وضرب.. حد عرف وصلوا لإيه؟!”.October 27, 2023 headtopics.com

وبعض الحسابات على موقع إنستغرام أكدت أن: “الحفلة لم تكن مؤمنة بشكلٍ كاف”، مؤكدين أن: “هواتف الشباب تمت سرقتها، وتعرضوا للضرب، كما تم السطو على الذهب والمجوهرات الخاصة بهم، باستخدام الأسلحة والعصا”.اعتداءات على فتيات وشباب بعد حفلة تتبع مدرسة دولية في مصر.. ما حقيقتها؟

على مدار الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا منصة"إكس" مقاطع فيديو، قال ناشروها إنها للقطات أعقبت"حفلة Sync" التي أقيمت أمس الخميس في المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، وكانت تتبع لمدرسة ... headtopics.com

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