مقارنة بين أسعار السيارات بمبادرة المصريين بالخارج والسوق المصري

عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

ويتواجد عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج في دول الخليج، وأبرزها المملكة العربية السعودية ولأن التوجه الأكبر حالياً نحو سيارات الكروس أوفر، نستعرض في هذا الموضوع التكلفة التقريبية لاستيراد خمسة سيارات هي الأشهر في هذه الفئة دون ذكر تكلفة الشحن، أمام أسعارها الرسمية في مصر.

- يسدد المصري المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون، حيث نص على استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية. headtopics.com

- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

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