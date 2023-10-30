مقارنة بين بيجو 2008 وأوبل موكا 2024| أسعار ومواصفات

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات التي أثرت علي تواجد الإصدارات الجديدة موديل 2024 داخل أسواق السيارات ومنها السوق المصري ، واذا تم توافرها لدي الوكلاء والموزعين يتم وضع أوفر برايس"سعر أضافي" علي أسعارها الرسمية.

سعر ومواصفات بيجو 408 الجديدة فى مصر أحدث أسعار أوبل جراند لاند في مصر - يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين بيجو 2008 وأوبل موكا 2024 :1- مواصفات السلامة بـ اوبل موكا موديل 2024 :تحتوي اوبل موكا موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات أماميه، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات خلفيه، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

- أبعاد موكا موديل 2024 :تتوافر سيارة موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4151 مم، وعرض 1791 مم، وارتفاع 1534 مم، وقاعدة عجلات بطول 2557 مم . - محرك اوبل موكا الـ SUV :تتسارع سيارة اوبل موكا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 130 حصان، وتصل سرعة اوبل موكا القصوى الي 200 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وتخرج عزم دوران 230 نيوتن/متر . headtopics.com

- أسعار اوبل موكا موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة اوبل موكا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه .2- محرك بيجو 2008 الـ SUV الفرنسية :تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية، ويصل سعة خزان وقود بيجو 2008 الي 44 لتر .

- أبعاد بيجو 2008 موديل 2024 :تأتي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2605 مم، ويصل سعة حقيبتها الخلفية الي 434 لتر . headtopics.com

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