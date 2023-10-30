مفيض باريس.. الوادي الجديد تحصد أرز البحيرات| صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء موسم حصاد محصول الأرز في مزارع مفيض بحيرات مركز باريس والذي حقق إنتاجية وفيرة في المساحات المنزرعة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز في محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوي بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، استجابةً لمطالب المزارعين في ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفي.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبي زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتي وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كل المراكز والقرى.

وتضمنت شروط مبادرة زراعة الأرز في منطقة مفيض باريس فقط على مستوى المحافظة أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء الوادي الجديد وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومي سارية ويتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية. headtopics.com

بدء حصاد محصول الأرز بإنتاجية وفيرة فى مزارع مفيض باريس بالوادى الجديدأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء موسم حصاد محصول الأرز في مزارع مفيض باريس والذي حقق إنتاجية وفيرة فى المساحات المنزرعة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز.. اقرأ أكثر ⮕

30 معتمرا من الأسر القرآنية بالوادى الجديد يصلون للأراضي المقدسة لأداء العمرةأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن وصول 30 معتمر من حفظة القرآن الكريم وأسرهم للأراضي المقدسة اقرأ أكثر ⮕

رئاسة مركز الداخلة تعلن استمرار تلقى استمارات استطلاع الرأى لمشروع الاسكان الاجتماعيأعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن استمرار تلقى استمارات استطلاع الراي بشان انشاء 20 عمارة بإجمالي اقرأ أكثر ⮕

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائيةتفقدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة اقرأ أكثر ⮕

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية فى الخارجةتفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بميدان البساتين، يرافقها جهاد متولى رئيس المركز. اقرأ أكثر ⮕

الوادي الجديد تنفذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية.. صورنفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية والخضر والفاكهة من خلال منافذ تابعة للوحدات المحلية للمراكز الإدارية والمدن والقرى. اقرأ أكثر ⮕