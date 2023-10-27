مفتي الجمهورية: مصر محفوظة بعناية الله والتاريخ شاهد على ذلك

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مصر محفوظة بعناية الله سبحانه وتعالى، والتاريخ يدل على ذلك، إذ أن مصر واجهت تحديات كثيرة قبل ذلك، وخرجت منها بأمان، وخرجت منها دون تضحيات كثيرة، بل مازالت البلد محفوظة، وكل تحدي يكون على هذا البلد أيا كان نوعه، ما دام هناك وعي لدى أبناء هذا الشعب بهذه التحديات التي تواجهه، ستستطيع تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى بمصر.

وتابع مفتي الجمهورية، أن ذكر مصر في القرآن كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى" إذا كان التكريم والتبجيل في القرآن الكريم، فكونوا على قدر هذا التكريم، وكونوا في الوعي والتحديات التي تواجهكم، وكونوا صفا واحدا في الالتفاف حول مقدراتكم، وحول قيادتكم مع من يحمي هذه البلد، ومع الجيش المصري".

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