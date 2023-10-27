مفتي الجمهورية يوضح دلالات ومعنى الحديث الشريف 'انصر اخاك ظالما أو مظلوما'

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن معنى الحديث الشريف"انصر أخاك ظالما أو مظلوما" يعني كف الظالم عن ظلمه والأخذ على يديه، لافتا إلى أن هناك مجموعة خارجة عن الوطن استباحت عدد من الفتاوى شوهت بها المفاهيم الصحيحة للدين.

وصرح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن حماية الدولة الوطنية واجب شرعي، وهذا حكم أخذ من دلالة النصوص. وقال مفتي الجمهورية: الدولة بحدودها وما فيها محمية وحمايتها واجب على كل فرد في المجتمع؛ لتحقيق الحماية وحب الوطن في قلب وضمير الابن الصغير.

وشدد المفتي قائلا: الولاء للأوطان من الواجبات الشرعية، وقيل إنه من الإيمان؛ لعلاقته الوطيدة بفطرة وغريزة الإنسان التي فطر الناس عليها، ولا ينكر ذلك –حب الوطن والاعتزاز به- إلا جاحد.

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