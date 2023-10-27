مفتي الجمهورية: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم حرب مكتملة الأركان

الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين، واصفا ما يحدث بأنه «جرائم حرب مكتملة الأركان».

ووصف مفتي الجمهورية في بيانه، مساء اليوم الجمعة، ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها «وصمة عار على جبين الإنسانية» لن يمحوها التاريخ . وتابع مفتي الجمهورية: «إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي».

ودعا مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا headtopics.com

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