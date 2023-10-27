مفتي الجمهورية: جنود مصر في رباط إلى يوم القيامة

وبشأن الجندية ووظيفتها، صرح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن وظيفتها تحقيق الاطمئنان والدفاع عن مقدرات الوطن والمساهمة في عملية بناء المجتمعات، منوها أن الجندية تدفع الاعتداء عن الأوطان والأفراد.وقال مفتي الجمهورية: العلماء عليهم وظيفة مهمة؛ لأن وظيفة العالم إعلان الرأي الصائب الذي يتبناه، وبخصوص علاقة الجندي والعالم، فالأخير يساعد في رفع روح الجندي المعنوية، ويسانده بالدعم النفسي أيضا، الذي يعطيه القوة والدفعة المعنوية.

وشدد المفتي قائلا: الجندي المصري روحه المعنوية مرتفعة ويعلم أن كل المؤسسات الدينية تؤازره وتنصره، ولو استطاعت حمل السلاح من خلفه لفعلت، ونرسل برقيات تأييد ودعم للجيش المصري الأبي كل في موقعه، من أكبر قيادي حتى الجندي الذي يحمل السلاح.

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