مفاجآت لقاء نجلاء بدر وحنان مطاوع في الحلقة 13 من صوت وصورة

حملة السيسي تعقد لقاء مفتوحا بين الجالية الفلسطينية والقوى السياسية المصريةالصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة..

وتقرر"ماجدة" ناردين فرج، التخلي عن نرمين وقضيتها وتطلب منها أن توكل محامية غيرها، بينما تطلب رضوى من محاميها"لطفي" صدقي صخر، أن يمسك قضية طليقها"عبد الغني" وليد فواز، بعد أن عثرت الشرطة على سلاح الجريمة"السكين" الذي قُتل به"الدكتور عصام" مراد مكرم، والاشتباه فيه أنه هو من قتله.

وتنتهي الحلقة بسقوط عبد الغني، في الحبس دون أن يصدر منه أي صوت، وقال أحد المحيطين به داخل الحبس إنه مات.وتبتز"سعاد" فدوى عابد، أرملة الدكتور عصام الصياد بالفيديوهات بعدما أخبرتها بأنها لديها الكاميرات والتسجيلات الخاصة به، وتعترض محامية أرملته على إقدامها على منح سعاد كل الأموال التي طلبتها، وعلى جانب آخر يأتي للشرطة بلاغ ضد مجهول بأن عبد الغني يخفي سلاح الجريمة في مقر عمله بالمعمل، وتأتي الشرطة بالفعل وتجده ويتم القبض على عبد الغني. headtopics.com

مسلسل"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامي، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدي، سالي حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمي سعيد صديق، مجدي السباعي، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

رضوى تتلقى عرضًا بمليون جنيه لعمل إعلان على السوشيال ميديا فى 'صوت وصورة'شهدت الحلقة 11 من مسلسل 'صوت وصورة' ذهاب رضوى (حنان مطاوع) إلى والدة صديقتها في السجن لتعطى لها الجواب اقرأ أكثر ⮕

حنان مطاوع تفكر في العودة لزوجها ضمن أحداث «صوت وصورة»شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد 'صوت وصورة'. اقرأ أكثر ⮕

صوت وصورة الحلقة 12.. القبض على وليد فواز بعد الاشتباه به بقتل مراد مكرمعرضت منصة watch it، الحلقة الثانة عشر من مسلسل 'صوت وصورة' بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض على شاشة dmc، من إخراج محمود عبد التواب اقرأ أكثر ⮕

قبل عرضها تلفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة 13 من صوت وصورةطرحت منصة watch it الحلقة 13 من مسلسل “ صوت وصورة ” قبل طرحها بساعات علي شاشة التليفزيون ، حيث شهدت العديد من الاحداث . اقرأ أكثر ⮕

صناع مسلسل 'صوت وصورة' يستشهدون بـ'اليوم السابع' فى أخبار قضية حنان مطاوعاستشهد صناع مسلسل 'صوت وصورة' بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يعرض حالياً على dmc، من إخراج محجمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، بـ موقع 'اليوم السابع' اقرأ أكثر ⮕

دائرة الشك تحوم حول وليد فواز ونجلاء بدر في مقتل مراد مكرم بـ'صوت وصورة'يعرض مسلسل 'صوت وصورة' بطولة النجمة حنان مطاوع على شاشة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وحصد المسلسل على إشادات واسعة منذ انطلاق عرضه اقرأ أكثر ⮕