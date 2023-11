مفاجأة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لدي التجار والموزعين

سعر حديد المدينة 36،500 جنيها.بلغ متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42000 جنيه للطن، وبلغ حديد بشاي 41000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان 37000 جنيه للطنالسعر الرسمي للحديد.. سعر حديد العشري: 34،000 جنيها.السعر الرسمي للحديد.. سعر حديد مصر ستيل: 32،100 جنيها.السعر الرسمي للحديد.. سعر حديد الجيوشي: 32،200 جنيها.السعر الرسمي للحديد.. حديد السويس للصلب: 34،200 جنيها.السعر الرسمي للحديد.. سعر حديد عياد: 32،000 جنيها.أسعار الحديد اليوم..

