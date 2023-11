مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح لتقوية جهازك المناعى وحمايته من الفيروسات

تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات والبروتين النباتي والحيواني، يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، لأنها أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجهاز المناعي، كفيتامين سي، والحديد وفيتامين أ وب، والبروتين. الرياضة بشكل عام يجب أن تصبح أسلوب حياة لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتصبح سدا منيعا ضد الفيروسات والأمراض التنفسية المرتبطة بتقلبات الطقس، ولذا عليك القيام بممارسة المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في الهواء الطلق.

