مع استمرار العدوان على غزة.. الحرب تضرب سوق العقارات الإسرائيلي في مقتل

أيام قليلة ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهرا كاملا من الحصار والقصف المستمر بلا هوادة في إبادة جماعية للقطاع. وبالرغم من ارتقاء ما يزيد على 8 آلاف شهيد فلسطيني من القطاع والآلاف من المصابين، في ظل انقطاع دائم للمياه والكهرباء ونقص الوقود، إلا أن العالم لا يزال عاجزا أمام إسرائيل في إدخال مزيد من المساعدات أو خلق هدنة إنسانية أو فتح ممرات آمنة للمدنيين، في ظل توسعها البري والقصف الجوي والبحري على مدنيين عُزل.

وكشفت صحف محلية إسرائيلية عن تأثر الاقتصاد بأضرار بالغة، خاصة مع ارتفاع الدولار أمام الشيكل بزيادة قدرها نحو 6% ليصل سعر الدولار إلى 4.081 شيكل، بالإضافة لتضرر السوق العقاري.أشارت صحيفة"جلوبز" الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات إسرائيل من المزادات العقارية والضرائب العقارية بنحو 50% هذا العام، بانخفاض قدره 20 مليار شيكل و12 مليار شيكل على التوالي بشكل رئيسي.

كما ذكرت الصحيفة، أن التباطؤ الكبير الذي حدث في عام 2023 في القطاع العقاري، من المتوقع أن يصبح أكثر حدة واستمرار إذا اشتد القتال في غزة وانتشر. ويشير تحليل أجرته شركة"جلوبز" للبيانات الصادرة عن هيئة الضرائب الإسرائيلية وهيئة الأراضي الإسرائيلية"RMI"، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الدولة من مزادات RMI بحدود 20 مليار شيكل في العام الجاري، كما سينخفض ​​دخل إسرائيل من الضرائب العقارية بنحو 12 مليار شيكل.

ولفت التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الانخفاض المتوقع لم يرجع بعد إلى تبعات الحرب، بل إلى التباطؤ الكبير في سوق العقارات. وأضافت الصحيفة، أنه منذ حوالي شهر ظهرت أمثلة جلية على انخفاض المعنويات في سوق الأراضي في إسرائيل، وخاصة في المناطق الطرفية، حيث أصبح المطورون العقاريون غير قادرين أو راغبين في دفع ثمن الأراضي، وكان دخل إسرائيل من بيع الأراضي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أقل بنسبة 35% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

