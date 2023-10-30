معهد إعداد القادة بالتعليم العالي: نعمل هذا العام على تجهيز الكوادر الشبابية

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج والندوات التثقيفية لطلاب وأساتذة الجامعات بهدف بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل وتأهيل الطلاب فكريا وبدنيا تحقيقا للتنمية ، ولإعداد خريجين قادرين علي مواجهة التحديات.

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى بأن المعهد يعمل خلال هذا العام على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وتابع الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، أن المعهد يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة، وكذلك الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي. و قد شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل وطلاب الأنشطة بالمعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياط، وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور عبد الله بدر مدير المعهد، الدكتور عماد عيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى أعضاء مجلس الشيوخ، وقيادات المجتمع المدنى. headtopics.com

وأكد الدكتور"همام" على أهمية استقبال وتكريم الطلاب المتميزين في الدراسة والأنشطة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز التنافسية ويحفز الطلاب على تحقيق التفوق والإبداع، كما حثّ الطلاب الجدد على اغتنام الفرصة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمعهد لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبه وقدراته، مشيرًا إلى أن الأنشطة تساهم في بناء جيل واعٍ مثقف قادر على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع. headtopics.com

وحث الدكتور كريم همام الطلاب على الانخراط في الأنشطة المختلفة مثل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أن الأنشطة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي. كما دعا إلى تهيئة المناخ الملائم لممارسة الأنشطة بحرية وإبداع بما يسهم في خدمة الوطن ورفعة المجتمع.

معهد إعداد القادة ينهي فاعليات برنامج القيادات الشابة.. تدريب وتأهيل قادة الغد من كافة طلاب الجامعات المصريةمعهد اعداد القادة ينهي فالعيات برنامج اعداد القيادات الشابة مدير معهد اعداد القادة ' نحرص علي تكوين وعي الطالب و محاربة الشائعات كريم همام : خطة لتدريب و تاهيل قادة للغد من كافة طلاب الجامعات المصرية ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي ٢٠٢٣... اقرأ أكثر ⮕

الأدلة الجنائية: الزيادة السكانية يقابلها ارتفاع فى الجرائمقال اللواء دكتور محمد الزغبى مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام إن أى زيادة فى أعداد السكان يقابل بزيادة فى الجرائم المرتكبة. اقرأ أكثر ⮕

الوصول للعالمية.. إدراج 28 جامعة ضمن تصنيف شنغهاي لعام 2023واصلت الجامعات المصرية تميزها وتبوأ مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية كنتيجة للدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بالتعليم الجامعي، فقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اقرأ أكثر ⮕

الوصول للعالمية.. إدراج 28 جامعة ضمن تصنيف شنغهاي لعام 2023واصلت الجامعات المصرية تميزها وتبوأ مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية كنتيجة للدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بالتعليم الجامعي، فقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اقرأ أكثر ⮕

حفل استقبال للطلاب الجدد بالمعهد العالي للحاسب الٱلى وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياطشهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل وطلاب الأنشطة بالمعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياط، وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور عبد الله بدر مدير المعهد، الدكتور... اقرأ أكثر ⮕

علي ماهر يجهز غيلاس قناوى وأمانكونا لقيادة هجوم المصري بعد أزمة مروان حمدييعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على تجهيز الثنائي الغاني ليتسويل أمانكونا والجزائري غيلاس قناوي، لقيادة هجوم الفريق فى اللقاء المقبل بالدوري. اقرأ أكثر ⮕