معلومات الوزراء: الطاقة الضوئية تستحوذ على وظائف الطاقة المتجددة 2022

4 مليون وظيفة.وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة تجتذب استثمارات متزايدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل في عدد متزايد من البلدان. وعلى الرغم من ذلك، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من الدول، وأبرزها الصين، التي تمثل 41% من إجمالي وظائف الطاقة المتجددة عالميًّا، تليها دول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند.

AKHBARELYOM: معلومات الوزراء: ارتفاع وظائف الطاقة المتجددة العالمية في عام 2022سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير المشترك الصادر بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية، بعنوان 'الطاقة المتجددة والوظائف'.

ELBALADOFFICIAL: «معلومات الوزراء»: الطاقة المتجددة تجتذب استثمارات متزايدة وتخلق فرص عملفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقرير المشترك الصادر بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية بعنوان 'الطاقة المتجددة والوظائف'، والذي...

YOUM7: الطاقة الشمسية تحطم الأرقام القياسية فى أوروبا.. تركيب 58 جيجاوات فى عام 2023 مع خطة لزيادة 85 جيجاوات فى 2026.. إسبانيا وإيطاليا أكبر أسواق الطاقة المتجددة لجاذبية المستثمرين.. والقارة تلجأ لأكبر مصنع هيدروجينتتسابق دول العالم للوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة كافة، وحطمت الطاقة الشمسية الأرقام القياسية فى ظل استمرار أزمة الغاز فى أوروبا.

YOUM7: الولايات المتحدة والنرويج يبحثان تعزيز المصالح المشتركة ودعم أوكرانيابحثت الولايات المتحدة والنرويج، خلال منتدى الطاقة والمناخ الأمريكي النرويجي، تعزيز الأولويات الثنائية الرئيسية والمصالح المشتركة بما في ذلك مساعدة الطاقة لأوكرانيا، وأمن الطاقة الأوروبي

SHOROUK_NEWS: وزير الري يؤكد أهمية إنتاج الطاقة دون التأثير سلبا على المياه في حوض النيلوزير الري يؤكد أهمية إنتاج الطاقة دون التأثير سلبا على المياه في حوض النيل

YOUM7: تركيب 400 ألف عداد كودى إجبارى لسارقى التيار الكهربائى جنوب القاهرةكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع ستبدأ فى تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع اجبارى للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي

