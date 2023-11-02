معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

جاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الجنوبية، بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات. وأضاف المسؤول الكوري:"بما أن كوريا الشمالية لديها تاريخ في تصدير الأسلحة المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ إلى حماس وحزب الله، في الماضي، فإننا نعتقد أن هناك إمكانية لبيع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة ودول العالم الثالث".
وكان جيش كوريا الجنوبية، قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة.المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد صرخة أب استشهد أبناؤه الـ3 بالمجزرة..
وأضافت متحدث الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها، أن تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم العسكري الأمريكي بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، يظهر أن واشنطن شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها.
واتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن الحرب التي وصفتها بالمأساة.
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ELBALADOFFICIAL: إعلام آسيوي: زعيم كوريا الشمالية يتحرك لمساعدة الفلسطينيينأفادت وسائل إعلام آسيوية، اليوم الأربعاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أصدر أوامر بمحاولة مساعدة الفلسطينيين.
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