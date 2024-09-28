معقدت الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء مناقشات عن التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر

السبت، 28 سبتمبر 2024 02:34 معقدت الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء مناقشات عن التحديات التى تواجه صناعةفى مصر، برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، مؤكدة أن الدولة متمثلة في هيئة الدواء تتبنى مشروع التتبع الدوائي والذى من شأنه أن يغلق الباب أمام الغش التجاري ومعرفة سعر الدواء ومعرفة نواقص الأدوية ومدى توفرها في السوق وتعد تلك المنظومة الحل السحري لأزمة الدواء.

ولفت نوار، إلى أن هذه الأهداف تخدم التسعير والتسجيل وكافة المعوقات التي تعرقل صناعة الدواء، كما أن رؤية الغرفة تخدم كل الاقتراحات، موضحا، إن استراتيجية الغرفة تشمل أيضا: "توطين، تعميق تطوير، تصدير، تمكين، تمويل" الدواء في مصر. وأكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن نظام التتبع الدوائي هو نظام الكتروني معمول به في عدد من دول العالم لمتابعة الأسواق وحل المشكلات التي تواجه تلك الصناعة الهامة، وهي عملية تتبع الدواء من المصنع مروراً بالمخزن حتي الوصول الي الصيدلية والمريض وتكون تحت إشراف كامل لهيئة الدواء بما يغلق الباب أمام غش الدواء في السوق المحلي.

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