معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير يبرز أهمية الأرشفة في مجال المتاحف

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تحت عنوان"متاحفنا بعدسة أرشيفية"، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتُراث السمعي والبصري والذى يوافق 27 اُكتوبر من كل عام، يستضيف المتحف المصري بالتحرير معرضاً أرشيفياً مؤقتاً مشتركا بالتعاون بين كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي والإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

افتتح المعرض مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والذي أوضح أن إقامة هذا المعرض يأتي استمرار لسلسة التعاون التي تشهدها المتاحف الثلاثة موخراً وتأكيداً على روح الفريق التي يعمل بها كافة إدارات وأقسام قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار. headtopics.com

وأضاف أن المعرض سوف يستمر حتى 27 نوفمبر 2023، ويتضمن مجموعة من نماذج من السلبيات الزجاجية والصور الأرشيفية وأدوات التصوير المستخدمة قديماً في تصوير قاعات المتاحف المُشاركة في المعرض لتوثيق العرض القديم لها، بالإضافة إلى مجموعة من الصور قديماً وحديثاً للمتاحف المشاركة بالمعرض وصور أرشيفية لواجهات المتاحف الثلاثة، بالإضافة إلى صور أرشيفية توثق اهم الزيارات التي قام بها رؤساء الدول وكبار الزوار لمتاحفنا المصرية قديماً فضلاً عن الكاميرا المستخدمة قديماً في تسجيل وتوثيق الآثار والمحفوظة بمركز تسجيل...

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، على أهمية هذا المعرض والذي يلقى الضوء على تاريخ التصوير الفوتوغرافي وتطور المواد الفوتوغرافية، لافتاً إلى أهمية قسم الأرشيف في مجال العمل المتحفي ودوره في الحفاظ على الصور والوثائق الأرشيفية لتكون مصدر للبحث العلمي والتاريخي وتوثيق حي للعرض المتحفي قديماً. headtopics.com

فيما أعربت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي عن مدى سعادتها بمُشاركة المتحف القبطي في هذا المعرض، خاصة وأنه يضم مجموعة من الصور والأدوات الأرشيفية الخاصة بالمتاحف والتي لن يجود الزمن بها مرة أخرى.

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